Прямой эфир

В Гомеле мужчина вытащил соседа из горевшей квартиры через окно

03 ноября 2019 12:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 2 ноября около восьми вечера горел дом в Гомеле по улице Жлобинская. 

По сведениям Гомельского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей внутри одноэтажного двухквартирного кирпичного дома наблюдалось сильное задымление. 

В Гомеле мужчина вытащил соседа из горевшей квартиры через окно-1

Фото: Гомельское ОУМЧС 

В первой квартире, где начался пожар, проживает безработный 48-летний мужчина. Во второй квартире живут 47-летние супруги и их дочь. 

В Гомеле мужчина вытащил соседа из горевшей квартиры через окно-4

Фото: Гомельское ОУМЧС 

Мужчина из второй квартиры почувствовал запах гари, вышел на улицу и увидел дым в квартире соседа. Гражданин позвал его. Когда сосед открыл окно, мужчина вытащил его на улицу. Пострадавший был госпитализирован с диагнозом «отравление продуктами горения». 

В Гомеле мужчина вытащил соседа из горевшей квартиры через окно-7

Фото: Гомельское ОУМЧС 

Пожар потушен, огнём повреждены диван и постельные принадлежности. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении. 

На неделе в Климовичском районе произошёл пожар в одном из домов.

Спавшего внутри хозяина спас подросток – здесь подробности

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
«В удовлетворительном состоянии». Подростков, которые отравились хлором Барановичах, выписали из больницы
03 ноября 2019 12:04

«В удовлетворительном состоянии». Подростков, которые отравились хлором Барановичах, выписали из больницы

На пожаре в Речицком районе погиб хозяин горевшего дома
03 ноября 2019 11:59

На пожаре в Речицком районе погиб хозяин горевшего дома

В Оршанском районе Saab сбил на трассе 28-летнего пешехода
03 ноября 2019 11:42

В Оршанском районе Saab сбил на трассе 28-летнего пешехода