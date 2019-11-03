В Гомеле мужчина вытащил соседа из горевшей квартиры через окно

Новости Беларуси. 2 ноября около восьми вечера горел дом в Гомеле по улице Жлобинская.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей внутри одноэтажного двухквартирного кирпичного дома наблюдалось сильное задымление.
Новости Беларуси. 2 ноября около восьми вечера горел дом в Гомеле по улице Жлобинская.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей внутри одноэтажного двухквартирного кирпичного дома наблюдалось сильное задымление.
Фото: Гомельское ОУМЧС
В первой квартире, где начался пожар, проживает безработный 48-летний мужчина. Во второй квартире живут 47-летние супруги и их дочь.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Мужчина из второй квартиры почувствовал запах гари, вышел на улицу и увидел дым в квартире соседа. Гражданин позвал его. Когда сосед открыл окно, мужчина вытащил его на улицу. Пострадавший был госпитализирован с диагнозом «отравление продуктами горения».
Фото: Гомельское ОУМЧС
Пожар потушен, огнём повреждены диван и постельные принадлежности. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.
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