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В Смолевичском районе лось угодил в полынью и не мог выбраться

06 января 2020 06:41
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Новости Беларуси. 5 января около часа дня в Смолевичском районе потребовалась помощь лосю. 

По сведениям Минского ОУМЧС, животное угодило в полынью озера неподалёку от деревни Батуринка. Млекопитающее находилось в десяти метрах от берега и не могло выбраться самостоятельно. 

В Смолевичском районе лось угодил в полынью и не мог выбраться-1

Фото: Минское ОУМЧС 

Подразделения МЧС проломали лед у береговой линии, а группа спасения на воде с противоположной стороны на доске спустилась на воду и направила лося к очищенному от льда участку озера и береговой линии. 

В Смолевичском районе лось угодил в полынью и не мог выбраться-4

Фото: Минское ОУМЧС 

Спасённое животное ушло в лес. 

В предыдущем месяце другой лось провалился под лёд в Городокском районе. 

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# Спасение # происшествия

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