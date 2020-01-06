В Смолевичском районе лось угодил в полынью и не мог выбраться

Новости Беларуси. 5 января около часа дня в Смолевичском районе потребовалась помощь лосю. По сведениям Минского ОУМЧС, животное угодило в полынью озера неподалёку от деревни Батуринка. Млекопитающее находилось в десяти метрах от берега и не могло выбраться самостоятельно.

Фото: Минское ОУМЧС

Подразделения МЧС проломали лед у береговой линии, а группа спасения на воде с противоположной стороны на доске спустилась на воду и направила лося к очищенному от льда участку озера и береговой линии.

Фото: Минское ОУМЧС