В Смолевичском районе лось угодил в полынью и не мог выбраться
Новости Беларуси. 5 января около часа дня в Смолевичском районе потребовалась помощь лосю.
По сведениям Минского ОУМЧС, животное угодило в полынью озера неподалёку от деревни Батуринка. Млекопитающее находилось в десяти метрах от берега и не могло выбраться самостоятельно.
Подразделения МЧС проломали лед у береговой линии, а группа спасения на воде с противоположной стороны на доске спустилась на воду и направила лося к очищенному от льда участку озера и береговой линии.
Спасённое животное ушло в лес.
В предыдущем месяце другой лось провалился под лёд в Городокском районе.
На выручку парнокопытному пришли спасатели – здесь подробности.