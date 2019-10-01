В Минске на перекрёстке столкнулись Tesla и «Жигули»

Новости Беларуси. Утром 1 октября в столице произошло 8 аварий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Из-за ДТП в городе наблюдались 7-балльные пробки. Одна из аварий – на перекрёстке улиц Бельского и Одоевского. Столкнулись автомобили Tesla и «Жигули». В происшествии никто не пострадал.

В целом, из-за утренних ДТП движение транспорта было затруднено на промежутке от площади Независимости до площади Победы, на улицах Ленина и Романовская Слобода, площади Богушевича и проспекта Дзержинского.