В Минске из Свислочи была спасена 63-летняя женщина

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС спасли на Свислочи женщину.
По информации МЧС, о том, что в воде находится человек, сообщили очевидцы.
63-летняя женщина находилась в 80 метрах от берега.
Новости Беларуси. Сотрудники МЧС спасли на Свислочи женщину.
По информации МЧС, о том, что в воде находится человек, сообщили очевидцы.
63-летняя женщина находилась в 80 метрах от берега.
Фото: МЧС
Пловцами ПАСЧ-4 пострадавшая была извлечена на берег. Женщину передали медикам.
Фото: МЧС
Пенсионерка была доставлена в больницу с общим переохлаждением. Пострадавшая находилась в трезвом состоянии.
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