В Гродно на рынке задержан продавец, на котором не было одежды ниже пояса

Новости Беларуси. На рынке в Гродно внимание правоохранителей привлёк продававший очки мужчина.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, несколькими днями ранее в соцсетях пользователи стали рассказывать, что на Скидельском рынке один из продавцов не полностью одет. На мужчине не было одежды ниже пояса.

Личность гражданина была установлена без труда. Ранее 49-летний мужчина попадал в поле зрения правоохранителей, а также один раз обращался за помощью, поскольку у него украли очки, которые он продавал.

Когда сотрудники милиции пришли на рынок, информация о мужчине подтвердилась. Отмечается, что как минимум пять девушек невольно увидели половые органы нетрезвого продавца.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый задержан.

На неделе в Могилёве четверо парней пришли в магазин голыми.