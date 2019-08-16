В Гродно на рынке задержан продавец, на котором не было одежды ниже пояса

Новости Беларуси. На рынке в Гродно внимание правоохранителей привлёк продававший очки мужчина.
Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, несколькими днями ранее в соцсетях пользователи стали рассказывать, что на Скидельском рынке один из продавцов не полностью одет. На мужчине не было одежды ниже пояса.
Личность гражданина была установлена без труда. Ранее 49-летний мужчина попадал в поле зрения правоохранителей, а также один раз обращался за помощью, поскольку у него украли очки, которые он продавал.
Когда сотрудники милиции пришли на рынок, информация о мужчине подтвердилась. Отмечается, что как минимум пять девушек невольно увидели половые органы нетрезвого продавца.
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