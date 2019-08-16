Прямой эфир

В Гродно на рынке задержан продавец, на котором не было одежды ниже пояса

16 августа 2019 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На рынке в Гродно внимание правоохранителей привлёк продававший очки мужчина.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, несколькими днями ранее в соцсетях пользователи стали рассказывать, что на Скидельском рынке один из продавцов не полностью одет. На мужчине не было одежды ниже пояса.

Личность гражданина была установлена без труда. Ранее 49-летний мужчина попадал в поле зрения правоохранителей, а также один раз обращался за помощью, поскольку у него украли очки, которые он продавал.

Когда сотрудники милиции пришли на рынок, информация о мужчине подтвердилась. Отмечается, что как минимум пять девушек невольно увидели половые органы нетрезвого продавца.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый задержан.

На неделе в Могилёве четверо парней пришли в магазин голыми.

Молодые люди хотели сделать фото для соцсетей – подробнее здесь.

# Хулиганство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Солигорском районе пропал отец с 6-летней дочерью
16 августа 2019 10:36

В Солигорском районе пропал отец с 6-летней дочерью

В Зельве украли кабеля на 3,5 тысячи рублей: копали неделю
16 августа 2019 09:24

В Зельве украли кабеля на 3,5 тысячи рублей: копали неделю

Мужчина закопал 4,5 кг наркотиков в центре Гомеля
16 августа 2019 09:19

Мужчина закопал 4,5 кг наркотиков в центре Гомеля