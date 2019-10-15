Под Новогрудком фура врезалась в опору путепровода. Погиб водитель

Новости Беларуси. В Новогрудском районе фура врезалась в опору путепровода.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома, 28-летний мужчина за рулём MAN с полуприцепом двигался по трассе Р11. Вблизи деревни Селец на развязке нужно было повернуть направо, но машина продолжила движение прямо.

Транспортное средство врезалось в опору путепровода. В аварии погиб водитель. Два пассажира получили лёгкие травмы, их жизни вне опасности.

Выясняются причины происшествия.

В начале октября в Чечерском районе Honda врезалась в дерево.