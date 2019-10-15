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Под Новогрудком фура врезалась в опору путепровода. Погиб водитель

15 октября 2019 06:48
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Новости Беларуси. В Новогрудском районе фура врезалась в опору путепровода.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома, 28-летний мужчина за рулём MAN с полуприцепом двигался по трассе Р11. Вблизи деревни Селец на развязке нужно было повернуть направо, но машина продолжила движение прямо.

Транспортное средство врезалось в опору путепровода. В аварии погиб водитель. Два пассажира получили лёгкие травмы, их жизни вне опасности.

Выясняются причины происшествия.

В начале октября в Чечерском районе Honda врезалась в дерево.

Пассажир был доставлен в реанимацию – здесь подробности.

# Авария в Гродненской области # происшествия

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