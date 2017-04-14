В Витебске 47-летний мужчина подкараулил и убил бывшую супругу

Новости Беларуси. Шокирующее преступление в одном из спальных районов Витебска.



Накануне вечером мужчина подкараулил женщину у подъезда. Пять ударов ножом. Жители микрорайона услышали крики о помощи. Но спасти женщину не удалось.

От полученных травм она скончалась на месте. Ей было 40 лет.

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники органов внутренних дел, следственно-оперативная группа. Было установлено, что подозреваемый и погибшая являются бывшими супругами. Около 21.00 часа мужчина подкараулил женщину возле дома и нанес ей пять ножевых ранений по различным частям тела, после чего с места преступления скрылся.

Утром в пятницу следователи установили местонахождение подозреваемого. Он задержан.

Что толкнуло мужчину на преступление, предстоит выяснить. Возбуждено уголовное дело.

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