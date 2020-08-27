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В Брестском районе 5-летний мальчик утонул в водоёме возле дома

27 августа 2020 08:11
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Новости Беларуси. Днём 24 августа в Брестском районе было обнаружено тело мальчика.

Как сообщает Следственный комитет, с 23 августа 5-летний ребёнок был в гостях у бабушки. 24 августа женщине потребовалось съездить в Брест, поэтому она оставила приглядывать за внуком свою 16-летнюю дочь.

Пока девушка была в доме, ребёнок играл во дворе. Когда родственница вышла на улицу, она увидела, что мальчик находится в декоративном водоёме без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть несовершеннолетнего.

Ведётся проверка, назначена судмедэкспертиза. Выясняются все детали случившегося.

Ранее в августе похожий несчастный случай произошёл в Столинском районе. Подросток захотел поплавать и начал тонуть – подробнее здесь.

# Утопления # происшествия

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