В Гомеле 12-летний мальчик отравился угарным газом

Новости Беларуси. В Гомеле ребенок отравился угарным газом.

По информации МЧС, происшествие случилось ночью 19 сентября. В службу спасения поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение больницы ребенка. Мальчик находился на даче.

Было установлено, что 18 сентября вечером 44-летний отец топил печь, а ночью его 12-летний сын почувствовал себя плохо и начал терять сознание.

Мужчина вывел ребенка и жену на улицу и вызвал скорую. Мальчик был госпитализирован с предварительным диагнозом «бытовое отравление угарным газом».

Предполагаемая причина отравления – преждевременное закрытие задвижки дымовой печи в жилом доме.