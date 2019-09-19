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В Гомеле 12-летний мальчик отравился угарным газом

19 сентября 2019 10:24
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Новости Беларуси. В Гомеле ребенок отравился угарным газом.  

По информации МЧС, происшествие случилось ночью 19 сентября. В службу спасения поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение больницы ребенка. Мальчик находился на даче.   

Было установлено, что 18 сентября вечером 44-летний отец топил печь, а ночью его 12-летний сын почувствовал себя плохо и начал терять сознание. 

Мужчина вывел ребенка и жену на улицу и вызвал скорую. Мальчик был госпитализирован с предварительным диагнозом «бытовое отравление угарным газом». 

Предполагаемая причина отравления – преждевременное закрытие задвижки дымовой печи в жилом доме. 

Весной в Гродно девочка отравилась угарным газом (читать далее).  

# Отравления # происшествия

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