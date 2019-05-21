Прямой эфир

В Березинском районе отец спас сына во время пожара в квартире

21 мая 2019 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За прошедшие сутки на территории Минской области произошло семь пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Березинском районе отец спас сына во время пожара в квартире-1

Одного человека спасли в деревне Михалово Воложинского района. На помощь хозяйке пришел сосед. Женщина госпитализирована. В результате возгорания повреждены пол, имущество.

В Березинском районе отец спас сына во время пожара в квартире-4

Благодаря пожарному извещателю два человека спасены и в Березинском районе. Семилетний мальчик находился дома один, когда услышал пронзительный звук сирены.

В Березинском районе отец спас сына во время пожара в квартире-7

Отец находился на улице, но быстро поднялся по лестнице и вынес сына из квартиры. С ожогами оба госпитализированы. Причины пожаров выясняются.

В Березинском районе отец спас сына во время пожара в квартире-10

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В поезде житель Барановичей украл у своего попутчика вещи, но оставил паспорт
21 мая 2019 14:02

В поезде житель Барановичей украл у своего попутчика вещи, но оставил паспорт

Вопиющий случай в Минске. Кто оставил собак в машине в жару?
21 мая 2019 11:38

Вопиющий случай в Минске. Кто оставил собак в машине в жару?

В Россонском районе школьная буфетчица похищала деньги и продукты
21 мая 2019 10:07

В Россонском районе школьная буфетчица похищала деньги и продукты