В Березинском районе отец спас сына во время пожара в квартире

Новости Беларуси. За прошедшие сутки на территории Минской области произошло семь пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. За прошедшие сутки на территории Минской области произошло семь пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Одного человека спасли в деревне Михалово Воложинского района. На помощь хозяйке пришел сосед. Женщина госпитализирована. В результате возгорания повреждены пол, имущество.
Благодаря пожарному извещателю два человека спасены и в Березинском районе. Семилетний мальчик находился дома один, когда услышал пронзительный звук сирены.
Отец находился на улице, но быстро поднялся по лестнице и вынес сына из квартиры. С ожогами оба госпитализированы. Причины пожаров выясняются.