В Березинском районе отец спас сына во время пожара в квартире

Новости Беларуси. За прошедшие сутки на территории Минской области произошло семь пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одного человека спасли в деревне Михалово Воложинского района. На помощь хозяйке пришел сосед. Женщина госпитализирована. В результате возгорания повреждены пол, имущество.

Благодаря пожарному извещателю два человека спасены и в Березинском районе. Семилетний мальчик находился дома один, когда услышал пронзительный звук сирены.