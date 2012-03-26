47-летняя жительница Пружанского района при выжигании сухой травы получила ожоги 90% тела, а ее дом полностью сгорел

Новости Беларуси. Неосторожность с огнем при наведении порядка на частных подворьях приводят к новым трагедиям на Брестчине. Так, на минувших выходных 47-летняя жительница Пружанского района при выжигании сухой травы получила ожоги 90% тела и в крайне тяжелом состоянии госпитализирована в больницу. А ее дом полностью сгорел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего же в марте зарегистрировано 35 пожаров в частном секторе из-за выжигания сухой растительности. Огонь уничтожил четыре десятка строений. Спасатели в очередной раз призывают быть предельно осторожными.