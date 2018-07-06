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В Узденском районе BMW съехал в кювет и лёг на бок. Два человека погибли

06 июля 2018 12:20
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Новости Беларуси. Ночью 6 июля возле агрогородка Хотляны Узденского района случилось смертельное ДТП.  

Согласно данным УСК по Минской области, о произошедшем сообщили очевидцы. На 41 километре трассы Пуховичи – Узда – Негорелое BMW съехал в кювет. У автомобиля были транзитные номера.  

В Узденском районе BMW съехал в кювет и лёг на бок. Два человека погибли-1

Фото: УСК по Минской области  

Прибывшие на вызов медработники констатировали смерть 30-летнего и 28-летнего мужчин. 32-летний пострадавший с тяжёлыми травмами был доставлен в реанимацию. Все трое – жители Узденского района.  

Место происшествия осмотрено. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух человек.  

В Узденском районе BMW съехал в кювет и лёг на бок. Два человека погибли-4

Фото: УСК по Минской области  

Выясняется, кто находился за рулём машины в момент аварии, с какой скоростью ехал автомобиль, его техническое состояние и другие детали.  

Летом 2018 года в Несвижском районе Renault съехал в кювет и перевернулся.  

В машине были шесть человек – здесь подробнее.  

# Авария в Минской области # происшествия

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