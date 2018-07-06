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Ограбивший ювелирный магазин гомельчанин признан невменяемым

06 июля 2018 09:22
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Новости Беларуси. 5 июля Суд Центрального района Гомеля рассмотрел уголовное дело касательно жителя города, который обвиняется в краже.  

Пресс-служба суда Центрального района Гомеля сообщает, что с 20-летнего подсудимого было решено снять обвинения в преступлении, которое он совершил, не осознавая своих действий.  

Кража произошла в середине апреля. Молодой человек вынес из ювелирного магазина 17 золотых колье, после чего скрылся. Вскоре преступника задержали.  

Житель Гомеля в принудительном порядке направлен на лечение в психиатрический стационар с обычным наблюдением.  

Весной этого года в Гомеле мужчина ограбил аптеку.  

Злоумышленник угрожал ножом (читать далее).  

# Ограбление # происшествия

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