Ограбивший ювелирный магазин гомельчанин признан невменяемым

Новости Беларуси. 5 июля Суд Центрального района Гомеля рассмотрел уголовное дело касательно жителя города, который обвиняется в краже.

Пресс-служба суда Центрального района Гомеля сообщает, что с 20-летнего подсудимого было решено снять обвинения в преступлении, которое он совершил, не осознавая своих действий.

Кража произошла в середине апреля. Молодой человек вынес из ювелирного магазина 17 золотых колье, после чего скрылся. Вскоре преступника задержали.

Житель Гомеля в принудительном порядке направлен на лечение в психиатрический стационар с обычным наблюдением.

Весной этого года в Гомеле мужчина ограбил аптеку.