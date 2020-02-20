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В Ушачском районе рыбак провалился под лёд и из воды позвонил матери

20 февраля 2020 15:49
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Новости Беларуси. В Ушачском районе рыбак провалился под лед.  

По информации МЧС, происшествие случилось утром 20 февраля около д. Апанасковичи.  

На расстоянии около 50 метров от берега в воде находился мужчина. Он держался за резиновую лодку.  

В Ушачском районе рыбак провалился под лёд и из воды позвонил матери-1

Фото: МЧС  

Мужчину извлекли на берег при помощи спасательной веревки и круга и передали бригаде медиков. Пострадавший был госпитализирован с предварительным диагнозом общее переохлаждение.  

Оказалось, что мужчина ловил рыбу. Чтобы выбраться на берег, рыбак шел по озеру и провалился под лед. Находясь в воде, мужчина смог позвонить матери. Именно она и сообщила о происшествии спасателям.  

В середине февраля в Сенненском районе тонул рыбак, мужчину до приезда спасателей держал за руки друг – здесь подробнее.  

# Спасение # происшествия

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