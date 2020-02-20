В Ушачском районе рыбак провалился под лёд и из воды позвонил матери

Новости Беларуси. В Ушачском районе рыбак провалился под лед.
По информации МЧС, происшествие случилось утром 20 февраля около д. Апанасковичи.
На расстоянии около 50 метров от берега в воде находился мужчина. Он держался за резиновую лодку.
Новости Беларуси. В Ушачском районе рыбак провалился под лед.
По информации МЧС, происшествие случилось утром 20 февраля около д. Апанасковичи.
На расстоянии около 50 метров от берега в воде находился мужчина. Он держался за резиновую лодку.
Фото: МЧС
Мужчину извлекли на берег при помощи спасательной веревки и круга и передали бригаде медиков. Пострадавший был госпитализирован с предварительным диагнозом общее переохлаждение.
Оказалось, что мужчина ловил рыбу. Чтобы выбраться на берег, рыбак шел по озеру и провалился под лед. Находясь в воде, мужчина смог позвонить матери. Именно она и сообщила о происшествии спасателям.
В середине февраля в Сенненском районе тонул рыбак, мужчину до приезда спасателей держал за руки друг – здесь подробнее.