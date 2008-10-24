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В Украине задержан бывший руководитель Белорусского металлургического завода

24 октября 2008 07:38
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Он с 2004 года находился в международном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе УБОП. Против него было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением. Будучи руководителем завода, он вместе с сообщником по поддельным документам перевел около 1 миллиона долларов на зарубежные счета, которые затем были обналичены и присвоены. В настоящее время правоохранительными органами решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Беларусь.
# происшествия

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