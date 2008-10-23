В Могилевской области злоумышленники ограбили Климовичскую районную организацию Красного Креста

Ущерб от кражи невелик – всего около миллиона рублей. Значительно больший урон принес пожар. Заметая следы, преступники подожгли здание.

Председатель Климовичской организации Красного Креста Лидия Беляева не в силах сдержать слез. Благотворительную организацию ночью обворовали. Накануне сюда заезжали гости из Бельгии. Вот преступники и решили, что можно поживиться. Еще больший ущерб нанес пожар. На устранения его последствий волонтеры организации потратят ни один месяц.

Потушить дом удалось быстро. Как, впрочем, и отыскать поджигателей. Ими оказались 16-летние мальчишки. Некоторые из них даже получали в Красном Кресте продовольственные пакеты. По малости лет подростки отпущены под подписку о невыезде. Для их соседей это стало шоком.

Между тем в районной организации Красного Креста сейчас сами ждут помощи. Здесь выгорела половина помещения, пострадала электропроводка и отопительная система. А впереди зима.

