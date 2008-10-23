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Пьяный водитель во время задержания покусал милиционера

23 октября 2008 16:46
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Такое необычное дело рассмотрел суд Столинского района. За содеянное водителя приговорили к трем годам ограничения свободы. Участковый инспектор задержал парня, колесившего по городу пьяным на скутере. Блюститель порядка предложил водителю проехать на медицинское освидетельствование, с чем нарушитель не согласился. Он высказал свой протест зубами.

В прокуратуре района от такого ЧП сначала были в шоке. Но в ходе расследования выяснилось — нарушитель уже давно не в ладах с законом. Несмотря на юный возраст, гонщика не единожды привлекали к ответственности.
# происшествия

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