Пьяный водитель во время задержания покусал милиционера

Такое необычное дело рассмотрел суд Столинского района. За содеянное водителя приговорили к трем годам ограничения свободы. Участковый инспектор задержал парня, колесившего по городу пьяным на скутере. Блюститель порядка предложил водителю проехать на медицинское освидетельствование, с чем нарушитель не согласился. Он высказал свой протест зубами.



В прокуратуре района от такого ЧП сначала были в шоке. Но в ходе расследования выяснилось — нарушитель уже давно не в ладах с законом. Несмотря на юный возраст, гонщика не единожды привлекали к ответственности.