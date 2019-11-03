«В удовлетворительном состоянии». Подростков, которые отравились хлором Барановичах, выписали из больницы

Новости Беларуси. 13 подростков, госпитализированных в результате отравления парами хлора в Барановичах, выписаны домой. Об этом 3 ноября сообщили врачи детской больницы города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В какой-то момент во время занятий они почувствовали затруднение в дыхании и резь в горле. В результате 13 молодых людей были доставлены в больницу.

Эльмира Богданович, главный врач Барановичской детской городской больницы:

Мы не можем сейчас сказать, что это конкретно было отравление хлором. Это предположение, потому что работают следственные органы, работает МЧС.

На данный момент все дети, поступившие в детскую больницу вчера, выписаны в удовлетворительном состоянии. Их здоровью ничто не угрожает, они могут посещать школу. Им была оказана помощь в полном объеме, достаточно было сил и средств. Медицинский персонал работал слаженно, им вовремя оказана была медицинская помощь.