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13 подростков отравились хлором в бассейне в Барановичах

02 ноября 2019 16:40
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Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие в Барановичах. Днем 2 ноября в бассейне школы олимпийского резерва по плаванию произошло массовое отравление детей парами хлора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате инцидента были госпитализированы 13 подростков в возрасте 13-14 лет. В какой-то момент во время занятий ребята почувствовали затрудненное дыхание и резь в горле.

13 подростков отравились хлором в бассейне в Барановичах-1

По предварительной информации, к отравлению привела случайность. В ведро с дезинфицирующим средством, которое находилось в тамбуре запасного входа, попала жидкость для обработки воды. В результате произошла реакция с выделением паров хлора. Этот ядовитый воздух и попал в зал плавательного бассейна.

Как сообщают в Министерстве здравоохранения, жизнь детей вне опасности. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

13 подростков отравились хлором в бассейне в Барановичах-4

13 подростков отравились хлором в бассейне в Барановичах-6

13 подростков отравились хлором в бассейне в Барановичах-8

# Массовое отравление # происшествия # Фотофакт

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