На пожаре в Речицком районе погиб хозяин горевшего дома
Новости Беларуси. 3 ноября около трёх часов ночи в деревне Бронное Речицкого района случился пожар в доме по улице Советская.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей кровля дома горела открытым пламенем. В ходе разведки на полу в комнате был обнаружен хозяин дома, мужчина проживал один.
Пострадавший был вынесен на улицу и передан медикам, которые констатировали его смерть. 47-летний мужчина не работал, злоупотреблял алкоголем.
Пожар потушен. Огнём повреждены стены и имущество в доме. Рассматриваемая версия загорания – неосторожность при курении.
В предыдущем месяце в Слониме погибла хозяйка горевшего дома.
Тело женщины было найдено под обломками – подробнее здесь.