На пожаре в Речицком районе погиб хозяин горевшего дома

Новости Беларуси. 3 ноября около трёх часов ночи в деревне Бронное Речицкого района случился пожар в доме по улице Советская.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей кровля дома горела открытым пламенем. В ходе разведки на полу в комнате был обнаружен хозяин дома, мужчина проживал один.