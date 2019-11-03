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На пожаре в Речицком районе погиб хозяин горевшего дома

03 ноября 2019 11:59
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Новости Беларуси. 3 ноября около трёх часов ночи в деревне Бронное Речицкого района случился пожар в доме по улице Советская. 

По сведениям Гомельского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей кровля дома горела открытым пламенем. В ходе разведки на полу в комнате был обнаружен хозяин дома, мужчина проживал один. 

На пожаре в Речицком районе погиб хозяин горевшего дома-1

Фото: Гомельское ОУМЧС 

Пострадавший был вынесен на улицу и передан медикам, которые констатировали его смерть. 47-летний мужчина не работал, злоупотреблял алкоголем. 

На пожаре в Речицком районе погиб хозяин горевшего дома-4

Фото: Гомельское ОУМЧС 

Пожар потушен. Огнём повреждены стены и имущество в доме. Рассматриваемая версия загорания – неосторожность при курении. 

На пожаре в Речицком районе погиб хозяин горевшего дома-7

Фото: Гомельское ОУМЧС 

В предыдущем месяце в Слониме погибла хозяйка горевшего дома.

Тело женщины было найдено под обломками – подробнее здесь

# Пожар # происшествия

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