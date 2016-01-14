В Турции у стен полицейского участка взорвался автомобиль, здание обстреляли из гранатометов: 10 человек погибли

Новости Турции. В Турции снова звучат взрывы. На воздух взлетел заминированный автомобиль, припаркованный у стен полицейского участка. Затем неизвестные обстреляли здание из гранатометов. В результате ЧП как минимум 10 человек погибли, еще более 40 пострадали.

Как сообщили телеканалу СТВ в белорусском посольстве в Турции, соотечественников среди них не было. Наши дипломаты продолжают следить за ситуацией. Они также призывают белорусов отказаться от путешествий на юг Турции, поскольку с лета 2015 года там идет антитеррористическая операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.