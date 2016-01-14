Прямой эфир

В Турции у стен полицейского участка взорвался автомобиль, здание обстреляли из гранатометов: 10 человек погибли

14 января 2016 16:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. В Турции снова звучат взрывы. На воздух взлетел заминированный автомобиль, припаркованный у стен полицейского участка. Затем неизвестные обстреляли здание из гранатометов. В результате ЧП как минимум 10 человек погибли, еще более 40 пострадали.

Как сообщили телеканалу СТВ в белорусском посольстве в Турции, соотечественников среди них не было. Наши дипломаты продолжают следить за ситуацией. Они также призывают белорусов отказаться от путешествий на юг Турции, поскольку с лета 2015 года там идет антитеррористическая операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв в Турции

Другие новости рубрики

Все новости
Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за серию терактов в Джакарте
14 января 2016 14:04

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за серию терактов в Джакарте

Несколько взрывов прогремели в столице Индонезии: погибли 17 человек
14 января 2016 10:40

Несколько взрывов прогремели в столице Индонезии: погибли 17 человек

В Альпах под снежной лавиной погибли двое детей из Франции и украинец
14 января 2016 10:37

В Альпах под снежной лавиной погибли двое детей из Франции и украинец