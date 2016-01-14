Новости Индонезии. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за серию терактов в Джакарте. Сразу 7 взрывов прогремели в столице Индонезии приблизительно в 10 утра. Объектами террористов стали торговый центр, кафе, здание представительства ООН, полицейский участок.

Погибли, по меньшей мере, 17 человек, пострадавших — десятки, в том числе дипломаты ООН. Троих боевиков удалось уничтожить полиции, еще четверых арестовали. Облавы в Джакарте продолжаются и сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.