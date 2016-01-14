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Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за серию терактов в Джакарте

14 января 2016 14:04
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Новости Индонезии. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за серию терактов в Джакарте. Сразу 7 взрывов прогремели в столице Индонезии приблизительно в 10 утра. Объектами террористов стали торговый центр, кафе, здание представительства ООН, полицейский участок.

Погибли, по меньшей мере, 17 человек, пострадавших — десятки, в том числе дипломаты ООН. Троих боевиков удалось уничтожить полиции, еще четверых арестовали. Облавы в Джакарте продолжаются и сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

# происшествия # Теракт # Терроризм

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