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Мальчик серьезно поранился, играя на детской горке на одном из пляжей Минска

09 июля 2014 19:21
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Новости Беларуси. Семилетний Роман стал жертвой безобидных детских горок. Жестяной настил на горке был плохо закреплен и прогнулся под весом мальчика. Ребенок не успел взобраться по лестнице - как тут же оказался на земле. Роман сильно поранился об острые края конструкции. О несчастном случае напоминают многочисленные шрамы, сообщили в программе Новости «24 часа: на СТВ.

Роман Сосновский, пострадавший:
Зашел по лестнице, пошел по железной штуке и провалился. Была вот тут рана..

Как мы выяснили, это игровое оборудование находится на балансе Минского лесопаркового хозяйства. Говорят, недосмотрели.

Павел Богданчик, директор УП «Минское лесопарковое хозяйство:
Стоял не плотный лист металла, как надо по конструкции, а состоявший из двух частей. В месте соединения образовался разрыв. Виновные привлечены к административной ответственности. Усилен контроль, проверено все пляжное оборудование на всех зонах отдыха.

# происшествия # Гибель детей # Павел Богданчик

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