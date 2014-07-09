Мальчик серьезно поранился, играя на детской горке на одном из пляжей Минска

Новости Беларуси. Семилетний Роман стал жертвой безобидных детских горок. Жестяной настил на горке был плохо закреплен и прогнулся под весом мальчика. Ребенок не успел взобраться по лестнице - как тут же оказался на земле. Роман сильно поранился об острые края конструкции. О несчастном случае напоминают многочисленные шрамы, сообщили в программе Новости «24 часа: на СТВ.



Роман Сосновский, пострадавший:

Зашел по лестнице, пошел по железной штуке и провалился. Была вот тут рана..



Как мы выяснили, это игровое оборудование находится на балансе Минского лесопаркового хозяйства. Говорят, недосмотрели.



Павел Богданчик, директор УП «Минское лесопарковое хозяйство:

Стоял не плотный лист металла, как надо по конструкции, а состоявший из двух частей. В месте соединения образовался разрыв. Виновные привлечены к административной ответственности. Усилен контроль, проверено все пляжное оборудование на всех зонах отдыха.