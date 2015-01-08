В Техасе мужчина открыл огонь в госпитале для ветеранов: 2 человека погибли, в том числе преступник

Новости США. В американском штате Техас мужчина открыл огонь в госпитале для ветеранов. В результате стрельбы погибли два человека и еще несколько получили ранения. Причем одной из жертв стал сам преступник, который покончил с собой.

В настоящий момент лечебное учреждение оцепила полиция. Стражи порядка продолжают расследование случившегося. Ранее полиция города пошла по ложному следу и на протяжении нескольких часов совместно с военными разыскивали мужчину в черте города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.