Молодечненский район: 57-тонная цистерна с дизельным топливом сошла с рельсов

Новости Беларуси. Цистерна с дизельным топливом, которое везли из Литвы в Украину, сошла с рельсов возле деревни Заречанская ночью 6 января.



Пресс-служба Минского областного управления МЧС:

Пострадавших в результате инцидента нет, железнодорожное полотно повреждено не было. При этом задержка в движении 12 поездов различного назначения составила до 6 часов 32 минут. К месту вызова были направлены подразделения МЧС, в том числе службы химической и радиационной защиты. В цистерне находилось 57 тонн дизельного топлива. Железнодорожный состав из 64 вагонов следовал в Борисполь (Литва-Украина) и включал в себя 9 цистерн для перевозки дизельного топлива.

Причину аварии еще предстоит установить.

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