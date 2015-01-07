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Молодечненский район: 57-тонная цистерна с дизельным топливом сошла с рельсов

07 января 2015 14:22
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Новости Беларуси. Цистерна с дизельным топливом, которое везли из Литвы в Украину, сошла с рельсов возле деревни Заречанская ночью 6 января.

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:
Пострадавших в результате инцидента нет, железнодорожное полотно повреждено не было.  При этом задержка в   движении 12 поездов различного назначения составила до 6 часов  32 минут. К месту вызова были направлены подразделения МЧС, в том числе службы химической и радиационной защиты. В цистерне находилось 57 тонн дизельного топлива. Железнодорожный состав из 64 вагонов следовал в  Борисполь (Литва-Украина) и включал в себя 9 цистерн для перевозки дизельного топлива.

Причину аварии еще предстоит установить.

Читайте по теме: Осенью на северо-востоке американского штата Луизиана произошла крупная железнодорожная катастрофа. Товарный поезд на полном ходу столкнулся с фурой. От удара состав сошел с рельсов. ЧП обошлось без жертв. Однако травмы различной степени тяжести получили машинист и его помощник. Они были госпитализированы. Водитель грузовика не пострадал (видео).

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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