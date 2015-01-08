Теракт в Париже: один из подозреваемых сдался полиции, в стране – трехдневный траур

Новости Франции. Франция скорбит по жертвам совершенного 7 января нападения на редакцию сатирического журнала. В стране начался трехдневный траур. Президент Франсуа Олланд поднял уровень террористической угрозы в стране до максимального. Всю ночь французские силовики провели обыски в городах по всей стране.

Также были установлены личности подозреваемых в совершении теракта. Один из них самовольно сдался полиции. А фотографии еще двух опубликовали правоохранители с пометкой «вооружены и очень опасны».

Нападение на редакцию сатирического журнала произошло накануне. Люди, вооруженные автоматами и гранатометом, ворвались в здание. В результате нападения погибли 12 человек и 11 получили тяжелые ранения. Среди погибших оказались главный редактор еженедельника и четыре художника.

Журнал получил скандальную известность после публикации карикатур на пророка Мухаммеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.