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Теракт в Париже: один из подозреваемых сдался полиции, в стране – трехдневный траур

08 января 2015 07:48
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Новости Франции. Франция скорбит по жертвам совершенного 7 января нападения на редакцию сатирического журнала. В стране начался трехдневный траур. Президент Франсуа Олланд поднял уровень террористической угрозы в стране до максимального. Всю ночь французские силовики провели обыски в городах по всей стране.

Также были установлены личности подозреваемых в совершении теракта. Один из них самовольно сдался полиции. А фотографии еще двух опубликовали правоохранители с пометкой «вооружены и очень опасны».

Нападение на редакцию сатирического журнала произошло накануне. Люди, вооруженные автоматами и гранатометом, ворвались в здание. В результате нападения погибли 12 человек и 11 получили тяжелые ранения. Среди погибших оказались главный редактор еженедельника и четыре художника.

Журнал получил скандальную известность после публикации карикатур на пророка Мухаммеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Теракт # Терроризм

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