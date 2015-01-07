В Париже расстреляли сотрудников журнала Charlie Hebdo, публикующего карикатуры на пророка Мухаммеда

Новости Франции. Трое мужчин в масках и с автоматами ворвались в штаб-квартиру сатирического журнала Charlie Hebdo и расстреляли по меньшей мере 12 человек.

Известно, что среди погибших – двое полицейских и четверо художников издания. Около 20 человек получили ранения. По информации парижской полиции, три человека находятся в критическом состоянии.

Нескольким сотрудникам журнала удалось спастись: они спрятались на крыше здания.

Преступники скрылись. Президент Франции Франсуа Олланд выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее в 11-м округе Парижа терактом.

Франсуа Олланд:

Мы должны действовать жестко, но с заботой о национальном единстве. Мы переживаем сложный момент, несколько терактов удалось предотвратить, мы знали, что мы под угрозой, поскольку мы свободная страна. Мы накажем нападавших.

Создатели Charlie Hebdo неоднократно печатали на своих страницах карикатуры на пророка Мухаммеда.

В 2006 году Charlie Hebdo перепечатал карикатуры на пророка Мухаммеда, появившиеся в датском издании Jyllands-Posten. В 2012 году в разгар беспорядков из-за фильма «Невиновность мусульман» издание опубликовало новую серию карикатур.

На обложке издания, вышедшего в сентябре 2012 года, был изображен мусульманин в инвалидном кресле, которое вез иудей. В начале 2013 года в одном из выпусков Charlie Hebdo появился комикс о жизни пророка.