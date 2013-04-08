В Таиланде пассажирский автобус упал с 10-метровой высоты. 5 человек погибли, более 50 ранены

Новости Таиланда. В Таиланде выясняют причины аварии пассажирского автобуса. Рано утром машина упала с 10-метровой высоты в провинции Пхитсанулок. По предварительной версии, трагедия произошла из-за неполадок в тормозной системе.

По данным к этому часу, в ДТП погибли 5 человек, более 50 получили травмы. Известно, что в числе жертв – иностранная туристка, имя которой пока не называются. Гражданство пострадавших также уточняется. Все раненые доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.