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В Таиланде пассажирский автобус упал с 10-метровой высоты. 5 человек погибли, более 50 ранены

08 апреля 2013 09:45
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Новости Таиланда. В Таиланде выясняют причины аварии пассажирского автобуса. Рано утром машина упала с 10-метровой высоты в провинции Пхитсанулок. По предварительной версии, трагедия произошла из-за неполадок в тормозной системе.

По данным к этому часу, в ДТП погибли 5 человек, более 50 получили травмы. Известно, что в числе жертв – иностранная туристка, имя которой пока не называются. Гражданство пострадавших также уточняется. Все раненые доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Авария автобуса # Авария в Таиланде

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