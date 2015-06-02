В Светлогорском районе опрокинулись 12 вагонов со щебнем — подробности корреспондента СТВ с места происшествия

Новости Беларуси. ЧП на Гомельщине. В Светлогорском районе с рельсов сошел товарный поезд. В результате опрокинулись 12 вагонов со щебнем. Инцидент произошел недалеко от вокзала. Движение составов на данном участке временно приостановлено. Пассажирские поезда идут в обход. Сейчас на месте проишествия работает корреспондент СТВ Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент СТВ:

На месте инцидента уже начали восстановительные работы. Однако до сих пор из-за следственных действий с места аварии не могут прибыть восстановительные поезда, а без них работа идет довольно медленно. Тем не менее экспертами уже названа основная причина, приведшая к сходу вагонов с рельс. Всему виной — излом колеса. Массивная деталь буквально рассыпалась во время движения. В какой-то момент ось коснулась земли, и многотонный состав пошел под откос. К счастью, обошлось без жертв, несмотря на непосредственную близость станции к месту происшествия.

Спасибо, Александр. Напомним, в Светлогорском районе утром 2 июня рельсов сошли 12 вагонов со щебнем. Новые подробности в нашем следующем выпуске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.