В Светлогорске молодая мама закопала в снегу полуторамесячного сына

Новости Беларуси. Казалось, ничего не предвещало беды: 19-летняя мама вышла гулять с полуторамесячным сыном. Неожиданно девушка достала сына из коляски и бросила в снег, а потом закопала. Мать, как пишет «Комсомольская правда», оставив коляску во дворе, развернулась и ушла.

Районный отдел Следственного комитета:

Эту странную картину случайно заметила женщина из окна соседнего дома. У нее, кстати, тоже есть дети. Женщина выбежала на улицу и окрикнула девушку. Но та не вернулась. Соседка сказала, что вызовет милицию, но молодая мать, по словам женщины, крикнула в ответ «вызывай!» и пошла дальше. Соседка откопала сумку с ребенком, занесла к себе домой, покормила мальчика и обогрела. А потом позвонила в милицию.

Малыш находится в детской больнице, к счастью, он не пострадал.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело, она задержана. Мать не даёт внятного объяснения своему поступку, ссылается на послеродовую депрессию. Как выяснилось, девушка дважды была судима: летом 2012 года она получила 4 года ограничения свободы и штраф в 30 базовых величин за нанесение тяжких телесных повреждений и заведомое постановление другого лица в опасность заражения ВИЧ.

Напомним, на днях в ванной одной из квартир Солигорска нашли тела двух убитых детей 2009 и 2011 годов рождения. Подробности этой страшной истории ещё предстоит выяснить следствию. Согласно заключению экспертов, причина их смерти – утопление. По информации Следственного комитета, семья была благополучной. 30-летний житель Солигорска и 23-летняя уроженка Малориты в браке около 4 лет. Женщина находилась в декретном отпуске, последний раз муж видел её утром 10 декабря. Сейчас женщина объявлена в розыск.