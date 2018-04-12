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В Столбцовском районе пенсионерка упала в 12-метровый колодец

12 апреля 2018 07:51
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Новости Беларуси. В Столбцовском районе сотрудники МЧС спасли женщину, которая провалилась в колодец на частном подворье.

По информации МЧС, инцидент произошел днем 11 апреля. После того, как спасателям поступило сообщение о происшествии, диспетчер сообщила об инциденте старшему прапорщику внутренней службы Евгению Климовичу, который проживает в этой деревне.

Спасатель, который был свободен от несения службы, приехал на указанное место.

В Столбцовском районе пенсионерка упала в 12-метровый колодец-1

Фото: МЧС

Оказалось, что на дне 12-метрового колодца с уровнем воды в один метр находилась 64-летняя женщина. Ее обнаружил супруг, который и сообщил о ЧП спасателям. В момент обнаружения пострадавшая находилась в сознании.

Евгений Климович помог снять надстройки колодца и сориентировал к месту происшествия подразделения МЧС по кратчайшему пути. Также мужчина постоянно поддерживал с женщиной разговор, чтобы она не потеряла сознание.

Спасатели, приехавшие на место вызова, извлекли пострадавшую. Пенсионерку госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.

В конце марта в Чериковском районе женщина упала в 12-метровый колодец – здесь подробнее.

# происшествия # Несчастный случай # Евгений Климович

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