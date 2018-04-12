В Столбцовском районе пенсионерка упала в 12-метровый колодец

Новости Беларуси. В Столбцовском районе сотрудники МЧС спасли женщину, которая провалилась в колодец на частном подворье.

По информации МЧС, инцидент произошел днем 11 апреля. После того, как спасателям поступило сообщение о происшествии, диспетчер сообщила об инциденте старшему прапорщику внутренней службы Евгению Климовичу, который проживает в этой деревне.

Спасатель, который был свободен от несения службы, приехал на указанное место.