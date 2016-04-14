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Путевки в лагерь продавала бухгалтер минского предприятия, а деньги оставляла себе

14 апреля 2016 14:38
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Новости Беларуси. Бухгалтер решила оздоровить не только детей, но и свой кошелек. По данным следствия, летом прошлого года подшефный предприятию лагерь посетили на 20 детей больше, чем указано в документах.

Леонид Ушенин, пресс-офицер Октябрьского РУВД:
Путевки в лагерь реализовывались бухгалтером, в том числе за наличный расчет. Далее установлено, что 38-летняя минчанка, которой было вверено имущество в виде денежных средств (свыше 55 миллионов белорусских рублей) решила оздоровить не только детей, но и свой кошелек. Вырученные деньги от продажи путевок по бухгалтерскому учету она не проводила и в кассу предприятия не сдавала. Указанной суммой, женщина распорядилась по собственному усмотрению, растратив на свои нужды.

В отношении минчанки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.211 («Присвоение либо растрата») Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ей может грозить до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишение права занимать определенные должности.

# происшествия # Мошенничество # Леонид Ушенин

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