В США женщина застряла между домом и гаражом. Её спасли с помощью мыла

Новости США. На неделе внимание жителей Портленда в штате Орегон было приковано к местной жительнице, которая свалилась с крыши и застряла между стеной своего дома и прилегающим к нему гаражом. Как выяснилось, женщина вышла на балкон покурить. Каким образом она очутилась в неприятной ловушке, пока непонятно.

На место инцидента прибыли спасатели. Им пришлось выпилить квадратный кусок стены, через который они вылили на женщину мыльный раствор. После этого она смогла освободиться. Температура на улице, где американка провела около 4 часов, составляла около ноля градусов.

Как показывает практика, нередко и белорусы попадают в нестандартные ситуации. Среди которых – падение в канализационный люк; застревание в качелях, скамейках. Некоторые умудряются надеть на палец кольцо, которое невозможно снять самостоятельно или засунуть пальцы в отверстия почтового ящика.



Напомним, в октябре курьёзный случай произошёл в Солигорске: голова годовалого малыша застряла в металлическом чайнике. Как выяснилось, ребёнок играл с чайником и неожиданно надел его себе на голову. Бабушка мальчика обратилась за помощью к спасателям, когда поняла, что самостоятельно извлечь внука из «ловушки» не может. К счастью, мальчик не пострадал, в госпитализации необходимости не возникло.

Неделю назад восьмиклассник из Бреста получил неприятную травму. Перепрыгивая металлический забор, он не рассчитал равновесия и пробил бедро. С проникающей раной левого бедра мальчик оказался на больничной койке.