В США женщина на машине, в которой находилась её годовалая дочь, протаранила заграждения у Белого дома, сбила полицейского и была застрелена полицией

Новости США. В США выясняют причины печального инцидента, который произошел у здания Конгресса.

Сначала женщина на черной машине протаранила заграждения у Белого дома. После чего, развернув автомобиль на 180 градусов, при этом сбив полицейского, рванула к Капитолийскому холму. Настичь её удалось только возле здания Конгресса, где в этот момент заседали парламентарии. В целях безопасности им запретили выходить из здания.

В ходе спецоперации женщина была убита. Известно, что 34-летняя Мириам Келли не была вооружена. Кроме того, в салоне автомобиля находилась её годовалая дочь. Ребёнок не пострадал. Мотивы женщины неизвестны, не исключено, что у нее были проблемы с психикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.