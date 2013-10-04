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В США женщина на машине, в которой находилась её годовалая дочь, протаранила заграждения у Белого дома, сбила полицейского и была застрелена полицией

04 октября 2013 12:52
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Новости США. В США выясняют причины печального инцидента, который произошел у здания Конгресса.

Сначала женщина на черной машине протаранила заграждения у Белого дома. После чего, развернув автомобиль на 180 градусов, при этом сбив полицейского, рванула к Капитолийскому холму. Настичь её удалось только возле здания Конгресса, где в этот момент заседали парламентарии. В целях безопасности им запретили выходить из здания.

В ходе спецоперации женщина была убита. Известно, что 34-летняя Мириам Келли не была  вооружена. Кроме того, в салоне автомобиля находилась её годовалая дочь. Ребёнок не пострадал. Мотивы женщины неизвестны, не исключено, что у нее были проблемы с психикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Полиция в США

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