Жителю Барановичей поездка в автобусе обошлась в 9 тысяч евро

Новости Беларуси. Поездка в автобусе обошлась жителю Барановичей в 9 тысяч евро. Эти деньги он выручил за продажу автомобиля.

Возвращаясь домой из пригорода на общественном транспорте, мужчина попросил водителя остановиться и вышел всего на несколько минут. При этом пакет с крупной суммой он оставил на сиденье. Однако водитель, видимо, решил, что пассажир уже приехал, закрыл двери и отправился дальше по маршруту.



Добравшись до города, мужчина тут же отправился на поиски денег, но безуспешно. Он надеется, что человек, нашедший пакет, отзовется и вернет ему деньги. За это он обещает очень большое вознаграждение. В правоохранительных органах сообщили, что, если пропавшие деньги не вернут владельцу добровольно, тому, кто их нашел, может грозить уголовная ответственность.

Напомним, несколько месяцев назад пенсионер из Гомеля по нелепой случайности лишился 110 миллионов рублей. Эта история могла бы стать сюжетом для детективного романа. Место действия – продуктовый магазин областного центра. Сюда по дороге в банк приходит пенсионер с крупной суммой в пакете. Он оставляет пакет с валютой в камере хранения и отправляется гулять по торговым рядам. И ещё одна деталь. Деньги мужчина «прикрыл» двумя пакетами молока.

Новоиспечённого «миллионера» правоохранительные органы Гомеля искали недолго. 45-летний гомельчанин сам принёс в милицию Br110 млн, найденные в камере хранения. Мужчина рассказал, что, обнаружив среди покупок деньги, растерялся и не знал куда обратиться (смотрите видео).