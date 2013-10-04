46-летний мужчина подорвался на авиабомбе во время поиска металлолома

Новости Беларуси. 46-летний мужчина погиб, подорвавшись на авиабомбе. ЧП произошло в районе деревни Дубно (Могилёвская область) на территории бывшего полигона Советской армии, предназначенного для бомбометания.

Пресс-служба Могилёвского областного управления МЧС:

Около 12 часов 40 минут на территории бывшего военного полигона для бомбометания (в 1991 году земля была передана Долговскому лесничеству Кличевского лесхоза под лесные угодья) при проведении самостоятельного поиска и сбора металлолома двумя гражданами 1973 г.р. и 1967 г.р., произошел взрыв взрывателя авиационной бомбы.

Весной прошлого года в Жлобинском районе едва не взорвался немецкий блиндаж. Восьмидесятилетняя Ольга Жмурина, жительница деревни Малые Козловичи, указала точное месторасположение целого арсенала времён Второй мировой. Саперы откопали и обезвредили 3 артиллерийских и 3 реактивных снаряда, 3 гранаты, 8 минометных, одну противопехотную мины и 2 артиллерийских взрывателя (смотрите видео). Во время Великой Отечественной прямо здесь проходила линия фронта. Целых пять месяцев саму деревню и близлежащие поля безостановочно обстреливали: из того леса били немецкие артиллеристы, с Востока летели советские снаряды.