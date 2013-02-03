В США экскурсионный автобус врезался в мост. Пострадали 36 человек

Новости США. В Бостоне экскурсионный автобус врезался в надземный переход. Водитель решил проехать под мостом, несмотря на то, что высота машины этого не позволяла. В результате верхний ярус двухэтажного автобуса был полностью снесен. А спасательные работы растянулись на всю ночь.

Всего в момент аварии в салоне было 42 пассажира: в основном школьники и несколько взрослых. Группа возвращалась из поездки в Гарвард.

Серьёзные травмы в результате инцидента получили 36 человек, состояние троих врачи оценивают как критическое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.