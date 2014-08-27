В США 9-летняя девочка убила инструктора по стрельбе

Новости США. В США очередной инцидент со стрельбой закончился трагедией. В штате Аризона 9-летняя девочка случайно убила инструктора, который учил ее обращаться с оружием. Мужчина находился рядом с ученицей, когда та по ошибке нажала на курок пистолета. Раненого на вертолете доставили в ближайшую больницу, где тот спустя несколько часов умер.

По словам полиции, никаких обвинений девочке предъявлено не будет, с ребенком сейчас ведут работу психологи.

Отметим, случаи использования детьми огнестрельного оружия в США не редкость. Так, в Пенсильвании малыш принес в детский сад заряженный револьвер. Мальчик предложил поиграть с пистолетом своим друзьям, однако те вовремя рассказали обо всем воспитателю. Стражам порядка предстоит выяснить, где ребенок смог взять оружие, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.