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Четыре работы из серии «Ожившие картины» исчезли из галереи под открытым небом у Парка Горького

25 августа 2014 19:24
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Новости Беларуси. Сразу четыре работы из серии «Ожившие картины» бесследно исчезли из галереи под открытым небом у Парка Горького.

С глаз столичных ценителей искусства пропали картины: «Синие глаза», «Воробышек», «Флейтист» и «После бала». Громкое дело об исчезновении авторских полотен наверняка доверили бы известному сыщику Холмсу, но, похоже одним дедуктивным методом здесь не обойтись.

Подобная кража — проделки подозрительно аккуратного хулигана. Неизвестному удалось вырезать картины, не повредить фактуру полотен — остались лишь деревянные каркасы, на которых висели авторские работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Кража

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