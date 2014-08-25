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В Борисове сотрудники МЧС спасли женщину и ее дочь

25 августа 2014 14:48
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Новости Беларуси. В Борисове сотрудники МЧС спасли женщину и ее дочь. В одной из квартир многоэтажного дома вспыхнул пожар. Во время возгорания там никого не было. Однако соседи оказались заблокированными огнем. Не смогли самостоятельно выйти на улицу женщина с четырехмесячной дочерью, а также пенсионерка.

К счастью, никто не пострадал. Что касается квартиры, в которой произошел пожар, там огнем уничтожена мебель и повреждены стены. Хозяин, по словам соседей, злоупотреблял спиртными напитками. Что могло стать причиной пожара, сейчас выясняется, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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