В Дубровно врач-невролог получил взяток на Br3,5 млн и сядет на 3 года

Новости Беларуси. Врач-невролог Дубровенской центральной районной больницы проведет ближайшие три года в колонии усиленного режима. Он продавал больничные и справки о прохождении медкомиссии для допуска к управлению механическими транспортными средствами.

Правоохранители выявили 28 фактов получения взяток. В среднем врач брал за свои услуги сумму, эквивалентную 10 -15 долларам.

Доход от мини-бизнеса составил около 3,5 миллионов белорусских рублей.



УВД Витебского облисполкома:

7 августа текущего года судом Дубровенского района врач по всем эпизодам получения взяток осужден к отбыванию наказания в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, с конфискацией имущества, с лишением права занимать в учреждениях и организациях здравоохранения должности, связанные с выполнением юридически значимых действий сроком на три года. 19 августа приговор без изменений вступил в законную силу.

Коррупционное преступление – одно из самых тяжких во многих странах мира.

Например, в ОАЭ до сих пор мздоимцу отрубают руку, а в Китае дело может дойти и до расстрела. К тому же оплатить счет за пули, должны родственники коррупционера. Как понять, где грань между коррупцией и благодарностью?