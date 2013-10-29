Во Франции мать заперла малышку, которой не больше двух лет от роду, в багажнике своего автомобиля на год

Новости Франции. Во Франции до 10 лет заключения грозит родителям ребёнка, который большую часть жизни провёл в багажнике автомобиля. Родным домом машина была для девочки больше года, до тех пор, пока её случайно не обнаружил сотрудник автосервиса. Он сразу вызвал «скорую». Медики констатировали серьёзное отставание в развитии ребёнка.

Специалисты полагают, что найдёнышу от 15 до 23 месяцев. Точный возраст девочки не известен, поскольку свидетельства о рождении нет, а мать не может ничего вразумительно объяснить. По её заявлению, в багажнике она прятала новорождённую от отца, который даже не догадывался о её появлении на свет.

Известно, что супруги – нигде не работающие выходцы из Португалии. У них было ещё трое несовершеннолетних детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.