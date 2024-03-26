В списке жертв теракта в «Крокус Сити Холле» есть ещё один белорус

Число жертв смертоносного теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» продолжает расти. По данным Следственного комитета России, в результате атаки погибли 139 человек. В обновленном списке фамилия еще одного гражданина нашей страны.
Как сообщили в Посольстве Беларуси в России, это мужчина 1981 года рождения. Известно, что он работал охранником в концертном зале и с момента атаки не выходил на связь. Наши дипломаты находятся в контакте с его родственниками и коллегами.
Таким образом, жертвами нападения стали двое наших соотечественников. Ранее сообщалось о гибели белоруски 1978 года рождения. Еще один наш соотечественник, который работал охранником в «Крокус Сити Холле», во время нападения боевиков на концертный зал получил ранения и сейчас в крайне тяжелом состоянии находится в Боткинской больнице Москвы.
В связи с трагедией в Подмосковье в Посольстве России в Минске открыта книга соболезнований. Накануне записи в ней оставили представители власти, министерств, ведомств, общественных организаций нашей страны. Неравнодушные белорусы продолжают нести цветы к диппредставительству.