В списке жертв теракта в «Крокус Сити Холле» есть ещё один белорус

Число жертв смертоносного теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» продолжает расти. По данным Следственного комитета России, в результате атаки погибли 139 человек. В обновленном списке фамилия еще одного гражданина нашей страны.

Как сообщили в Посольстве Беларуси в России, это мужчина 1981 года рождения. Известно, что он работал охранником в концертном зале и с момента атаки не выходил на связь. Наши дипломаты находятся в контакте с его родственниками и коллегами.