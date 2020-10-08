В Солигорском районе на пожаре погиб мужчина

Новости Беларуси. В Солигорском районе во время пожара погиб мужчина. В деревне Брянчицы открытым пламенем горел жилой фургон. Спасти хозяина не удалось, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Солигорском районе во время пожара погиб мужчина. В деревне Брянчицы открытым пламенем горел жилой фургон. Спасти хозяина не удалось, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Металлическая конструкция выгорела изнутри. Причина пожара выясняется.
А вот в Минском районе обошлось без жертв. В деревне Большое Стиклево загорелось здание станции технического обслуживания. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Огнем повреждены стена, крыша, уничтожено некоторое имущество.
Причина пожара выясняется. Предварительная версия – нарушение правил эксплуатации электрических сетей и электрооборудования.