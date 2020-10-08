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В Солигорском районе на пожаре погиб мужчина

08 октября 2020 14:56
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Новости Беларуси. В Солигорском районе во время пожара погиб мужчина. В деревне Брянчицы открытым пламенем горел жилой фургон. Спасти хозяина не удалось, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорском районе на пожаре погиб мужчина-1

Металлическая конструкция выгорела изнутри. Причина пожара выясняется.

В Солигорском районе на пожаре погиб мужчина-4

А вот в Минском районе обошлось без жертв. В деревне Большое Стиклево загорелось здание станции технического обслуживания. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Огнем повреждены стена, крыша, уничтожено некоторое имущество.

В Солигорском районе на пожаре погиб мужчина-7

Причина пожара выясняется. Предварительная версия – нарушение правил эксплуатации электрических сетей и электрооборудования.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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