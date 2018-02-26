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В Солигорском районе BMW опрокинулся в кювет, пассажир погиб

26 февраля 2018 08:21
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Новости Беларуси. Днём 24 февраля возле деревни Кутнево Солигорского района BMW съехал в кювет. Погиб 23-летний пассажир.  

Как сообщает УВД Миноблисполкома, за рулём автомобиля находился 20-летний житель Солигорска. Во время движения BMW съехал с дороги и опрокинулся в кювет.  

В аварии погиб 23-летний владелец машины, который ехал на заднем сидении. По предварительной информации, водитель был трезв.  

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ.  

Осенью прошлого года в Гродненской области Land Rover съехал в кювет и опрокинулся. 

Два человека погибли, ещё четверо пострадали – здесь подробнее.  

# происшествия # Авария в Минской области

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