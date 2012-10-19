В Йемене боевики напали на военную базу. Более 20 погибших

Новости Йемене. На юге Йемена в провинции Абьян, где продолжается масштабная антитеррористическая операция, боевики «Аль-Каеды» атаковали военную базу. Экстремисты напали сначала с суши, подорвав заминированный автомобиль, затем - с моря. В ходе вооруженных столкновений погибли 13 солдат, убиты 11 боевиков.

«Аль-Каеда на Аравийском полуострове» считается одной из самых опасных ячеек организации. Свои позиции в Йемене террористы значительно укрепили в минувшем году, воспользовавшись политическим кризисов в стране, приведшим к смене власти и отставке президента Салеха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.