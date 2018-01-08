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В Минске начался суд по делу о гибели 27-летнего роупджампера в Соснах

08 января 2018 11:05
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Новости Беларуси. В Минске начался суд по делу о погибшем летом 2017 года роупджампере.

Как сообщает БЕЛТА из зала суда, суд Заводского района столицы 8 января начал рассматривать уголовное дело по факту смерти мужчины. Обвиняемым является 28-летний ИП, которому инкриминируют причинение смерти по неосторожности.

Заседания по данному уголовному делу будут проходить в открытом режиме. Ходатайство защиты обвиняемого по проведению слушания в закрытом режиме было отклонено.

Потерпевшие подали иск о компенсации морального и материального вреда. Сестра погибшего парня просит также признать ее потерпевшей по делу.

В Минске начался суд по делу о гибели 27-летнего роупджампера в Соснах-1

Фото: СК

В середине декабря было завершено расследование по делу о гибели роупджампера в Соснах.

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