В Солигорске при столкновении двух легковушек пострадал водитель

По сведениям Минского ОУМЧС, авария случилась на пересечении улиц К.Заслонова и Комсомола. В результате столкновения 60-летнего водителя Opel Meriva зажало в салоне.

Новости Беларуси. 26 мая примерно в полтретьего ночи в Солигорске произошло ДТП с участием двух легковушек.

Прибывшие спасатели извлекли пострадавшего из машины, а затем передали его бригаде скорой помощи. После осмотра мужчина был доставлен в медучреждение. Водитель второго автомобиля не пострадал.

На предыдущей неделе в Бресте столкнулись Audi и Peugeot.