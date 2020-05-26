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В Солигорске при столкновении двух легковушек пострадал водитель

26 мая 2020 06:25
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Новости Беларуси. 26 мая примерно в полтретьего ночи в Солигорске произошло ДТП с участием двух легковушек. 

По сведениям Минского ОУМЧС, авария случилась на пересечении улиц К.Заслонова и Комсомола. В результате столкновения 60-летнего водителя Opel Meriva зажало в салоне. 

В Солигорске при столкновении двух легковушек пострадал водитель-1

Фото: Минское ОУМЧС 

Прибывшие спасатели извлекли пострадавшего из машины, а затем передали его бригаде скорой помощи. После осмотра мужчина был доставлен в медучреждение. Водитель второго автомобиля не пострадал. 

На предыдущей неделе в Бресте столкнулись Audi и Peugeot.

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# Авария в Минской области # происшествия

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