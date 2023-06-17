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В Солигорске погиб рабочий при ремонте спорткомплекса – опрокинулась люлька с двумя мужчинами

17 июня 2023 13:33
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Новости Беларуси. При ремонте спорткомплекса «Шахтер» в Солигорске погиб рабочий. При производстве плановых работ 17 июня на объекте сломался металлический гидроподъемник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результатом этого стало опрокидывание люльки.

В Солигорске погиб рабочий при ремонте спорткомплекса – опрокинулась люлька с двумя мужчинами-1

Находящиеся в ней двое рабочих в возрасте 40 и 56 лет, несмотря на то, что они были в касках и пристегнуты тросом, получили тяжелые травмы. Мужчин доставили в больницу. Старшего из них спасти не удалось. По данному факту Солигорским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

# Гибель рабочего # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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