В Сморгонском районе из колодца глубиной 7 метров спасатели извлекли мужчину

Новости Беларуси. Мужчина случайно провалился в колодец с питьевой водой. Глубина сооружения – 7 метров. Понятно, что выбраться самостоятельно, мужчина не смог бы.



На помощь поспешили спасатели.

Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:

Выяснилось, что сельчанин потерял равновесие, когда сидел на краю колодца, и упал внутрь. В МЧС позвонила соседка мужчины. При помощи спасательной веревки и страхующих устройств жителя деревни извлекли из колодца на поверхность.

С предварительным диагнозом «ушибленная рана затылочной части головы» мужчину доставили в больницу.

Заложниками подземелья люди становятся нередко. Вот, к примеру, один из громких случаев. Осенью прошлого года в Витебске в двухметровый колодец упал четырехлетний мальчик. Малышу, можно сказать, повезло: в яме не оказалось воды и он отделался лишь испугом и разбитым коленом.

А вот для жительницы Гродненской области все закончилось трагически. В конце сентября молодая женщина провалилась в незакрытый люк и утонула в трехметровом колодце. Он был заполнен сточными водами. Гибель после падения в люк: почему трагические случаи повторяются и кто в этом виноват? Ответы пытались найти корреспонденты нашего телеканала. Подробности – в сюжете.